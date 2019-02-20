تونس والصين توقعان بروتوكول تعاون بشأن إرسال فرق طبية إلى تونس

وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي

وكالات:

وقع وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي ، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وانج وانبين، بروتوكول تعاون بشأن إرسال فرق طبية إلي تونس،

في إطار دعم التعاون التونسي الصيني في القطاع الصحي.وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم /الأربعاء/ أن هذه الفرق سيتمتوزيعها على ولايات تونس، وجندوبة، وسيدي بوزيد، ومدنين.وثَمن الطرفان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع تونس والصين، معبرين عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والثقافية والفنية.