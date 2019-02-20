دبلوماسى فنزويلي يهاجم المغرب لدعمها جوايدو

لخوان جوايدو

وكالات:

ردت فنزويلا على دعم المغرب لخوان جوايدو زعيم المعارضة بفنزويلا، جاء ذلك خلال حديث سفير فنزويلا بالجزائر اليوم الأربعاء لصحيفة جزائرية.

وقال السفير في "إن مملكة المغرب لا يحق لها

التعليق على الديمقراطية في فنزويلا وأمريكا اللاتينية، لأنها تعرف تماما موقف هيوغو شافيز ونيكولاس مادورو بشأن قضية الصحراء الغربية".

وأضاف السفير أن "المغرب يحاول الاستفادة من الوضع في فنزويلا، إنها تسعى للحصول على دعم أي طرف ".

يذكر أن المملكة حتى الآن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم تصرفات جوايدو منذ أن أعلن أنه رئيس فنزويلا المؤقت في يناير 2019.