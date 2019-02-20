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ردت فنزويلا على دعم المغرب لخوان جوايدو زعيم المعارضة بفنزويلا، جاء ذلك خلال حديث سفير فنزويلا بالجزائر اليوم الأربعاء لصحيفة جزائرية.
وقال السفير في "إن مملكة المغرب لا يحق لهاالتعليق على الديمقراطية في فنزويلا وأمريكا اللاتينية، لأنها تعرف تماما موقف هيوغو شافيز ونيكولاس مادورو بشأن قضية الصحراء الغربية".
وأضاف السفير أن "المغرب يحاول الاستفادة من الوضع في فنزويلا، إنها تسعى للحصول على دعم أي طرف ".
يذكر أن المملكة حتى الآن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم تصرفات جوايدو منذ أن أعلن أنه رئيس فنزويلا المؤقت في يناير 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسى فنزويلي يهاجم المغرب لدعمها جوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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