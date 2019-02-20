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أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبلاده، وتم الاتفاق مع الجانب السعودي على ضرورة ممارسة الضغط على الدول التي تدعم الإرهاب، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والبحري.
وذكرت صحيفة (إكونوميك تايمز) الهندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدرا بيانا مشتركا اليوم بخصوص الشواغل المشتركة والفرص المتاحة للبلدين، فمن جانبه ولي العهد السعودي" نود أن نخبر صديقتنا الهند بأننا سنتعاون على الأصعدة
وقال رئيس وزراء الهند " نرحب بانضمام السعودية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، فهي صديقة مقربة ومصدر مهم لأمن الطاقة في الهند".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الهند: السعودية من أهم الشركاء الاستراتيجيين لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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