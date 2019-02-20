ميقاتي يستقبل سفير العراق

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير العراق في لبنان علي العامري قبل ظهر اليوم في مكتبه. وقال السفير بعد اللقاء: تمحور اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي حول العلاقات العراقية- اللبنانية وسبل تطويرها، وكيف يمكن لطرابلس ان تستفيد من المنظومة الاقتصادية العراقية، ووجدت لديه رغبة كبيرة في تطوير هذه العلاقات، وهذا ليس غريبا على دولته، فهو محب للعراق وللبنان وللعلاقات اللبنانية –العراقية ويدعو الى تطويرها. وإن شاء الله بدأنا باللبِنة الاولى التي سنستمر بالبناء فوقها لتصبح علاقاتنا بأفضل احوالها.

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