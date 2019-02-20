"الدستوري" يبطل نيابة ديما جمالي؟

من المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري خلال يومين نتائج الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، علِم "لبنان 24" أن المجلس الدستوري يتجه نحو إبطال نيابة عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي عن المقعد السني في مدينة طرابلس.
ولم تؤكد المصادر ما إذا كان قرار المجلس الدستوري سيخلص إلى إعلان فوز طه ناجي باعتباره أول الخاسرين، أم سيطالب بإعادة الإنتخابات في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية) عن هذا المقعد؟
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