كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يجهز ردا صاروخيا لدى انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من اتخاذ إجراءات مماثلة إذا ما نشرت الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، وذلك خلال خطابه السنوي عن حالة الأمة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتهم بوتين أمريكا باستخدام "اتهامات بعيدة" للانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وحذر من أن أسلحة روسية جديدة ستستهدف الولايات المتحدة إذا ما نشرت صواريخ لأوروبا.

وأثار انسحاب ترامب من معاهدة عصر الحرب الباردة التاريخية مخاوف من سباق تسلح جديد.

وقال عن الاتفاق خلال خطابه السنوي "يجب أن يكون شركاؤنا الأمريكيون صادقين، وألّا يستخدموا اتهامات بعيدة الاحتمال ضد روسيا لتبرير انسحابهم الانفرادي من المعاهدة."

وفي العام الماضي، استخدم بوتين الخطاب لكشف النقاب عن ترسانة أسلحة جديدة في خطاب دام ساعتين تقريباً أذهل الغرب والعديد في روسيا.

وفي حديثه قبل أسبوعين من إعادة انتخابه، وعد بوتن الروس بأعلى مستويات المعيشة وأشاد بالقوة العسكرية لموسكو، حيث وصلت العلاقات مع الغرب إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب الباردة.