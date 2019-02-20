كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إسرائيلي: تأجيل اجتماع مقرر بين بوتين ونتنياهو فى موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤول إسرائيلى أنه تم تأجيل اجتماع مقرر بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو غدا الخميس. وأضاف المسؤول "تأجل الاجتماع المقرر بين رئيس الوزراء والرئيس بوتين بضعة أيام بناء على اتفاق بين الطرفين. وسيجرى الاثنان محادثة هاتفية غدا وسيتحدد الموعد الجديد قريبا". كان الكرملين قال أمس الثلاثاء إن بوتين ونتنياهو سيناقشان الوضع فى الشرق الأوسط بما فى ذلك سوريا. ولم يذكر المسؤول الإسرائيلى سبب تأجيل الاجتماع.

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