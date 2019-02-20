كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط نزاع تجارى.. الصين تطالب أمريكا باحترام حقها فى التنمية والازدهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الصيني أمام وفد زائر من الولايات المتحدة، إنّه يتعين على الولايات المتحدة احترام حق الصين في التطوير والازدهار، مؤكداً عزم البلاد فتح أبوابها أمام العالم الخارجي على نطاق أوسع.

وبدأ أكبر اقتصادين في العالم جولتهما الأخيرة من محادثات التجارة هذا الأسبوع لحل نزاع مرير قام كل منهما بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الطرف الآخر.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة، مثل عمليات نقل التكنولوجيا القسرية، رغم نفى بكين.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال "وانج وى" لوفد قادة الأعمال الأمريكيين والمسئولين السابقين فى بكين، إنّ الاحترام والتعاون هما الاختيار الصحيح لكلا البلدين، وهو ما يأمل المجتمع الدولى أن يتحقق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر اليوم الأربعاء: "مثلنا مثل الولايات المتحدة تماماً، الصين لديها أيضا الحق في التنمية، ولشعب الصين أيضا الحق في حياة طيبة".

وأضاف "وانج وى: "يجب على الجانب الأمريكي الاعتراف بأن تنمية الصين هي في مصلحة العالم، فضلاً عن الولايات المتحدة، ويجب اعتبار ذلك من خلال رؤية تنمية الصين كفرصة للولايات المتحدة، ويمكن أن يساعد ذلك في حل بعض المشاكل، بما في ذلك التجارة والاقتصادية.

وأضاف أن إصلاح الصين وخطوات الانفتاح تتماشى مع احتياجاتها التنموية، وأنها ستفتح أبوابها للعالم الخارجي على نطاق أوسع، مكررة تعهدات الحكومة السابقة.