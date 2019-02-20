كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تناول المكسرات يوميا يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى الثلث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت دراسة جديدة أنّ تناول حفنة يومية من المكسرات من البندق والجوز، يخفّض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى الثُلث بنسبة 33%.

ويعدّ مرض القلب والأوعية الدموية ، أو الأمراض القلبية الوعائية ، هو السبب الرئيسي للمرض والوفيات في أولئك الذين يعانون من اضطراب التمثيل الغذائي الشائع.

ووجدت الدراسة، أنّ المرضى الذين تناولوا الوجبات الخفيفة خمسة أيام في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 34 و 17% حسب تطور الحالة، ويعادل هذا حوالي سبعة من الجوز أو 24 اللوز، على سبيل المثال، بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا أقل من مرة واحدة في الشهر.

كما يقلّل استهلاك الجوز المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مثل تصلب الشرايين بنسبة 20%، والموت المفاجيء بنسبة 31%.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة، الدكتور قانج ليو، عالم التغذية في جامعة هارفارد: "إنّ النتائج التي توصلنا إليها تقدّم أدلة جديدة تدعم التوصية بتضمين المكسرات في الأنماط الغذائية الصحية للوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة بين الأفراد المصابين بالسكري".

والأكثر من ذلك، أن تناول المكسرات مفيد فى أى عمر أو مرحلة حتى للأصحاء.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يغيروا عاداتهم في أكل الجوز، كانوا أقل عرضة للوفاة من الأمراض القلبية الوعائية بنسبة 25 و 27% أو الذين يعانون من الوفاة المبكرة.

كما أنها قللت من مخاطر الإصابة بأمراض القلب القلبية أو أمراض القلب التاجية بنسبة 11 و 15 في المائة على التوالي.