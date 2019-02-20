لأول مرة.. منتدى العدالة الاجتماعية لمجلس “بن شماش” من دون رسالة ملكية!

شكل غياب الرسالة الملكية، التي دأب الملك على توجيهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، أولى مفاجآت الدورة الرابعة من المنتدى، الذي افتتح، صباح اليوم الأربعاء، في مقر مجلس المستشارين.

وكانت الرسالة الملكية قد وجهت إلى المنتدى، منذ أول دورة له، نظمت عام 2016، ثم إلى الدورة الثانية، والثالثة، أيضا، بينما غابت عن المنتدى الرابع، الذي ينظمه مجلس المستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سنويا بالتزامن مع ذكرى “20 فبراير”.

وتنظم الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني تحت شعار “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.

وتعرف الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة أبوعياش.