كارتيرون يكشف عن”أسلحته” يموقعة الرجاء وآسفي

كشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن قائمته الرسمية لمباراة أولمبيك آسفي، عشية اليوم الأربعاء، برسم مؤجل الجولة9 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

واستقر المدرب الفرنسي، على قائمة تضم20 لاعباً، حيث تم تسجيل غياب إثنين من أبرز العناصر الكروية، ويتعلق الأمر أيوب ناناح والحارس بوعميرة، المصابيْن.

في حين جائت باقي الأسماء، كالآتي:

أنس الزنيتي

محمد شنوف

بدر بانون

سعد الكوحال

الياس الحداد

عمر بوطيب

عبدالرحيم شاكير

صلاح الدين باهي

ليما مابيدي

عبدالإله الحافيظي

سفيان رحيمي

فيدي

أنس جبرون

محمد شعبان

محسن ياجور

محمود بنحليب

محمد الدويك

زايد

زكرياء حدراف

أيوب خيري،