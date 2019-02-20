في الذكرى 8 لـ20 فبراير.. مغاربة: سقط التغيير!! – فيديو

بعد ثماني سنوات من اندلاع حراك “20 فبراير”، الذي رفع فيه الشباب، على مدى أشهر من الاحتجاجات، مطالب الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، في تفاعل مغربي مع ما حمله “الربيع العربي”، الذي أعقبته تغييرات دستورية، وسياسية متعددة، فإن المغاربة لايزالون يرون أن البلاد لم تعرف أي تغيير.

وفي تصريحات لـ”اليوم 24″، تعليقا على واقع المغرب في الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير”، يرى عدد من المواطنين أن الحال لم يتغير، منذ لحظة اندلاع الحراك إلى اليوم، على الرغم مما عاشته البلاد، خلال السنة الأخيرة، من حراكات اجتماعية متعددة.

واعتبر مواطنون أن اختيارات المغاربة بعد “20 فبراير” لم يتم احترامها، وهو ما فتح الباب أمام الانتكاسات الحقوقية، والاحتقان، الذي عرفه المجتمع، على الرغم من التزايد في الوعي السياسي لدى المواطنين، منذ لحظة “20 فبراير” وإلى اليوم.

وانتقد مواطنون ما قالوا إنه اهتمام بقطاعات لا تنعكس أهميتها على المواطنين، مقابل تهميش التعليم والصحة، على الرغم من أنها تمثل المداخل الأساسية لعملية الإصلاح، بينما عبر آخرون عن أن “20 فبراير” علّمت المغاربة التفكير الجماعي، المشترك، والاستفادة من تجارب شعوب أخرى، وكانت بداية وعي جماعي بنهج الاحتجاج السلمي سبيلا للفت الانتباه إلى الأزمات المجتمعية.