محمد رمضان يقرر إقامة أقوى عرض في مصر

نشر النجم المصري، محمد رمضان، على حسابه الشخصي في تويتر شرطا واحدا لتقديم “أقوى عرض في مصر”، حسب قوله، وهو إعادة نشر الجملة، التي كتبها في “تويتر” 50.000 مرة.
وكان قد أعلن “النمبر وان”، في وقت سابق، أنه لا ينوي إقامة أي حفلات لأنه لا يعتبر نفسه مغني، لكنه غير رأيه في هذا الموضوع من أجل إرضاء محبيه.
يذكر أن الأغاني، التي يقدهما محمد رمضان تحقق نسب مشاهدة عالية، وتعرف انتشارا واسعا، سواء في مصر، أو خارجها.
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