المكسّرات تقي مرضى السكري من أمراض القلب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أميركية حديثة أنّ تناول مرضى السكري للمكسّرات بانتظام يقلل مخاطر تعرّضهم للإصابة بمشاكل القلب وأمراض الأوعية الدموية، بالمقارنة مع نظرائهم المرضى الذين لا يأكلونها كثيرًا، أو لا يأكلونها أبدًا، مبيّنةً أنّ من المفضّل تناولها مرّتين أسبوعيًّا على الأقل لتقلّل من خطر أمراض القلب بنسبة 3% ومن خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 6%.

وأشارت الدراسة إلى أن مرضى السكري الذين يأكلون 28 غرامًا من المكسرات خمس مرات أسبوعيًّا على الأقل يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع.

وقال الباحث في مجال التغذية بكلية الصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، جانج ليو وهو الباحث الرئيسي في الدراسة إنّ "توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءًا من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري".

وأضاف ليو أن تناول المكسرات ربما يساعد على زيادة القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم لأسباب من بينها كونها غنية بمغذيات مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف وفيتامين "هـ" وحمض الفوليك ومعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.

واعتمد الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "سيركوليشن ريسيرش" العلمية، على إجراء استطلاعات الذاتية عن النظام الغذائي بمشاركة 16217 رجلًا وامرأة قبل وبعد تشخيص إصابتهم بالسكري. وسأل الباحثون المشاركين عن تناولهم للفول السوداني والجوز على مدى سنوات. وجميع المشاركين مصابون بالسكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعًا والمرتبط بكبر السن والسمنة.