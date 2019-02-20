انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تتجاهل الاستغاثات وتعدم 9 متهمين باغتيال النائب العام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:02 مساءً - نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.

وتأتي هذه الإعدامات عقب غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقفها، وتأكيدات بأن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم تمّا خلال ظروف جائرة.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: "أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد"، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمنى إنَّ "سجن الاستئناف بالقاهرة شرع في تنفيذ حكم الإعدام، بالسادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9، ونُقلت الجثث بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة".

وقال مصدر في المشرحة إنهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

غضب شعبي يرفض الإعدامات

وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت وسم "#لا_لتنفيذ_الإعدامات".

وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

وكانت "أمنستي" قالت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء: "‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة.

وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد".

ونشرت مروة ابنة بركات، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، منشوراً يؤكد أن من اغتال والدها ليس المتهمين الـ9، وقالت: "شهادة أمام الله، عرفت أن هناك شباباً في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريباً، أنا هقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا، وهيموتو ظلم، الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.. (مروة هشام بركات) ابنة الشهيد هشام بركات".

ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً، قبل أن تنشر مواقع محلية موالية للنظام المصري أن صفحة مروة قد سُرقت، وأصبح من غير المتاح التعليق على المنشور.

وعلق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، على الإعدامات في مصر، بحسابه على "تويتر"، قائلاً: "اسم الإبادة في مصر: (الإعدام).. تم إعدام 6 أشخاص من السياسيين المصريين في الأسبوع الماضي. وغداً سيُعدم 9 أشخاص آخرين. العالم يستمر في سكوته عن هذه المجازر.. فرنسا فرحة بـ30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها!".

وتناقل ناشطون منشور مروة بركات، وطالبوا بوقف تنفيذ الإعدامات بحق المظلومين، ومنهم من طالب برحيل عبد الفتاح السيسي.

كما نظم ناشطون مصريون اعتصاماً أمام القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، مساء أمس؛ تنديداً بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب المصريين.

وطالب المعتصمون المنظمات الدولية بالضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين، منددين بأحكام الإعدام بحق سجناء تمت إدانتهم استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013.

واغتيل بركات في أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.

وأصدرت محكمة النقض المصرية، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق متهمين تسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.