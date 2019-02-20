انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين: صواريخنا ستستهدف الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:02 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صواريخ بلاده ستستهدف الولايات المتحدة ولن تقتصر على الدول التي تتمركز فيها الصواريخ الأمريكية.

وبين بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية: "روسيا لا تعتزم أن تكون البادئة في إطلاق الصواريخ لكنها ستضطر للرد إذا بادرت واشنطن إلى ذلك"، مبيناً أن الإجراءات "دفاعية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده "لا تمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وتسعى لإقامة علاقات صداقة معها".

كما أوضح أن "هناك دول تسعى لفرض هيمنتها على العالم وهو ما يستدعي من روسيا أن تدافع عن مصالحها".

وحول سياسة أمريكا اتجاه روسيا، قال بوتين إنها "غير ودية"، وتابع: "هم يصفوننا بأننا الخطر الأكبر على أمنهم".

وستعمل روسيا، وفق بوتين، على إنشاء منظومات لا تطال فقط الدول التي يصدر عنها التهديد لنا وإنما الدول التي تشكل مركز القرار الذي يطال أمننا.

يتبع..