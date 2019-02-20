شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني : المنحة السعودية أسهمت في استقرار الكهرباء في المحافظات المحرّرة والان مع التفاصيل

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن المنحة السعودية في مجال توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء أسهمت بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي في المحافظات المحرّرة .

وقال المحافظ في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن المنحة أعطت تأميناً كاملاً للمحطات ، وقد تعهّدت المملكة العربية السعودية الشقيقة بإستمرار المنحة لمدة عام كامل وبعده سيتم تقييم التجربة ، متقدّماً بخالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان لهذا الدعم ولجميع مواقف المملكة تجاه بلادنا " .

مشيراً الى أن استمرار المنحة خلال فصل الصيف القادم ستُسهم كثيراً في التخفيف عن المواطنين " .

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن اهتمامه بقطاعات التربية والصحة والشباب يأتي انطلاقاً من أهميتها في المجتمع .

وقال المحافظ في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن هذه القطاعات حظيت باهتمام كبير من قيادة السلطة المحلية وتم تشييد العديد من المدارس وتجهيزها والاهتمام برياض الأطفال وتوفير المختبرات وأجهزة الحاسوب لتكون مدارسنا على مستوى عالٍ من الجودة ، كما تم دعم التعليم الجامعي من خلال دعم جامعة حضرموت ومراحل تأسيس جامعة سيئون والتوجيه بمخططاتها العلمية الحديثة وكلية الطب التي تعد النواة الأولى للجامعة وستحضى الجامعة بدعم ورعاية السلطة المحلية " .

كما شهد القطاع الصحي اهتماماً مماثلاً حيث تم العمل على إعادة العديد من المراكز الصحية للعمل والمستشقيات بكامل أقسامها وتوفير الأدوية ودعم مركزي الاطراف والسرطان .

وقال : " إن دعم السلطة المحلية لا يتوقف عند عام معين ، فقد دشن صندوق دعم الشباب مشواره بالتكفل بدعم 60 مشروعاً للشباب وسيتواصل هذا الدعم وهذه الرعاية التي لا تووقف عند هذا الصندوق ، بل تمتد للتعاقدات التي بلغت الآلاف في مختلف مرافق الدولة ، واقامة المشاريع والنشاطات الرياضية ودعم وتأثيث الأندية ودعم البعثات الرياضية للمشاركة في المحافل الخارجية ورعاية المبدعين في شتى المجالات" .