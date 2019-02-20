شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غارات للتحالف على مواقع الحوثيين تسقط عدد من القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:00 مساءً, 20 فبراير 2019 م المناطق - وكالات كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع الحوثيين خلال الساعة القليلة الماضية، مما عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية للمتمردين. كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية كانت في طريقها إلى الجبهات، وطال القصف آليات عسكرية في مديرية أفلح الشام بحجة، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر بعمران، وتجمعات لمقاتلي الحوثي في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.

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