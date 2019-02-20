مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في اغتيال النائب العام السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، التي وقعت عام 2015.

وقالت مصلحة السجون المصرية: "إن حكم الإعدام المقضي من محكمة النقض والمؤيد من دار الإفتاء المصرية، بحق 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، تم تنفيذه بحق المتهمين الـ 9، صباح اليوم".

وقالت المستشارة مروة هشام بركات ابنة النائب العام السابق لـ“العين الإخبارية": "لن أعلق على أحكام القضاء النافذة، وبالنسبة لما نشر على حسابي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بخصوص تفاصيل القضية والحكم هو أمر غير سليم، نظرا لتعرض حسابي للسرقة، ولم أسترده حتى الآن".



وفي 25 نوفمبر/تشرين الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد حكم الإعدام ضد 9 متهمين، في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، وتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد بحق 6 آخرين.

ورفضت محكمة النقض، في 19 أبريل/نيسان الماضي، طعن 46 متهماً في القضية، فيما يخص قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، لتؤيد قرار الإدراج وقتها لمدة 3 سنوات.

وأقرت محكمة جنايات القاهرة، في 22 يوليو/تموز 2017، بحكم إعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وأصدرت المحكمة قرارا بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالجبس المشدد 10 أعوام، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، إضافة لحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وقنابل شديدة الانفجار.

وفي 29 من يونيو/حزيران 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكب النائب العام المصري وقتها هشام بركات، بمنطقة مصر الجديدة، شرق القاهرة، الذي استشهد إثر تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة بالقرب من مركبته في الطريق المعتاد الذي يسلكه من المنزل.