بلدية الاحتلال تعطي الضوء الأخضر لبناء 464 وحدة استيطانية بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لبناء 464 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن بلدية الاحتلال صادقت على بناء 464 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس الشرقية.

وأضاف التفكجي: "في عام 2013 تم اتخاذ قرار ببناء 1700 وحدة استيطانية في المنحدرات الجنوبية للأراضي المقامة عليها هذه المستوطنة، ويجرى العمل على إقرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية بالتقسيط".

ويستهدف قرار وإجراءات التوسع الاستيطاني للاحتلال في "غيلو" عزل مدينة بيت جالا الفلسطينية عن مدينة القدس الشرقية.

ونبه مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية إلى أنه "تمت مصادرة هذه الأراضي بزعم الاستخدام للمصلحة العامة لكن في الواقع يتم استخدامها لبناء المستوطنات الإسرائيلية".

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه الاستيطان الإسرائيلي بمدينة القدس الشرقية تسارعاً ملحوظاً.





وتؤكد جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المختصة بمتابعة الاستيطان في القدس أن السلطات الإسرائيلية دفعت قدماً مخططات العام الماضي؛ لبناء 5820 وحدة استيطانية جديدة في المدينة.

وتصاعدت وتيرة الاستيطان بشكل ملحوظ في مدينة القدس المحتلة منذ منتصف عام 2017، حيث تم دفع مخططات لبناء 2328 وحدة مقارنة مع 966 في 2016، و1164 وحدة في 2015، و775 وحدة في 2014، بحسب الجمعية.





وفي المقابل، تسارعت وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة إن بلدية الاحتلال هدمت 18 منزلا في القدس الشرقية، منذ مطلع العام الجاري، ما أدى إلى تهجير 58 فلسطينيا.

وأضاف أن البلدية هدمت 177 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية، خلال عام 2018، ما أدى إلى تهجير 176 فلسطينيا.