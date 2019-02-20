كيف يمكن أن يستفيد كيم من تجربة فيتنام؟

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في السابع والعشرين من فبراير الجاري، سيصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فماذا يمكن أن يتعلم كيم من زيارته لهانوي؟

لا يجب على كوريا الشمالية أن تنظر بعيدا عن محيطها الإقليمي لتتعلم كيف يمكن أن تطور اقتصادها، فجيرانها، الصين وكوريا الجنوبية، استطاعتا في غضون عقود قليلة تحويل بلديهما من الاقتصاد الزراعي الهش، إلى مراكز صناعية عالمية، إلا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يسعى للاستفادة من تجربة بلد على بُعد آلاف الكيلومترات عن بلاده، ولها تاريخ سابق في الدخول مع حرب مع الولايات المتحدة، وهي فيتنام، حيث سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ثاني قمة لهما، كما ناقش كيم مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، خطط تطوير اقتصاده وفق النموذج الفيتنامي.

1- لماذا يهتم كيم بفيتنام؟ ترى شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن فيتنام تمثل خارطة طريق بالنسبة لكيم، ليس فقط من أجل تطوير اقتصاد كوريا الشمالية، ولكن العودة للمجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، والأهم الحفاظ على حكمه. فبعد نحو عقد من انتهاء حرب فيتنام عام 1975، أعلن الحزب الشيوعي الحاكم عن خطة إصلاح أطلق

1- لماذا يهتم كيم بفيتنام؟ ترى شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن فيتنام تمثل خارطة طريق بالنسبة لكيم، ليس فقط من أجل تطوير اقتصاد كوريا الشمالية، ولكن العودة للمجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، والأهم الحفاظ على حكمه. فبعد نحو عقد من انتهاء حرب فيتنام عام 1975، أعلن الحزب الشيوعي الحاكم عن خطة إصلاح أطلق عليها اسم "دوي موي" أو "خطة التجديد"، والتي تضمنت بناء "الاقتصاد وفقا اتجاه اشتراكي"، وانتشال المواطنين من الفقر. وشجعت الخطة الاستثمارات الأجنبية، وقللت الدعم الحكومي للشركات المملوكة للدولة، وسمحت للمزارعين بزراعة محاصيل استهلاكية. ليتغير شكل البلاد تماما، منذ ذلك الحين، حيث وقعت فيتنام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، واقتصاد ينمو بمعدل تجاوز 6.6% منذ عام 2000، ليرفع الدخل السنوي للمواطنين من 400 دولار إلى 2600 دولار. 2- هل هناك تشابه بين البلدين؟ 2- هل هناك تشابه بين البلدين؟ بالتأكيد هناك تشابه بين كوريا الشمالية وفيتنام، حيث خاض البلدان حروبا مع الولايات المتحدة، إلا أن فيتنام بدأت سريعا في التقارب مع عدوها السابق، عن طريق حل قضية أسرى الحرب والمفقودين، وهو الطريق الذي بدأ كيم في سلوكه. فعندما رفع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الحصار الاقتصادي على فيتنام في 1994، تبع ذلك عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يمكن أن يحدث مع كوريا الشمالية. فيتنام تكشف عن خطتها الأمنية للقمة بين ترامب وكيم في الوقت نفسه، تعد فيتنام وكوريا الشمالية، ضمن عدد قليل من دول العالم التي تتبنى النظام الشيوعي، وتاريخيا، كانت الدولتان تقعان تحت النفوذ الصيني، وتحتاجان الآن إلى التعاون مع قوى أخرى لمواجهة هذا النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، تقع الدولتان في منطقة تتمتع بفرص تجارية هائلة، كما أن فيتنام كانت مقسمة إلى دولتين خلال الحرب الباردة، مثل الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية. فوضع كوريا الشمالية الحالي مشابه للغاية لوضع فيتنام خلال الثمانينيات، مع اقتصاد في حالة يرثى لها، وعلاقات متوترة مع معظم دول العالم. 3- ما الاختلافات بين البلدين؟ 3- ما الاختلافات بين البلدين؟ تشير الشبكة الأمريكية إلى أن نظام الحكم في كوريا الشمالية، ديكتاتوري تسيطر عليه دولة واحدة، فيما تقع السلطة في فيتنام في يد حزب واحد، تديره نخبة حاكمة. وفي مقابل سياسة "حافة الهاوية" التي يتبعها الرئيس الزعيم الكوري الشمالي، فيتنام عن أصدقاء وتفاعلت بشكل استباقي مع الاقتصاد العالمي، كما اعتمدت كوريا الشمالية على الدعم الصيني، في المقابل حافظت فيتنام على استقلالها الاقتصادي بالتعاون مع عدد من القوى الاقتصادية في آسيا. الاقتصاد.. الكارت الرابح في قمة «كيم - ترامب» وفي الوقت نفسه ساعد مناخ فيتنام على ازدهار الزراعة في البلاد، فيما تمتلك كوريا الشمالية معظمة ثروتها في باطن الأرض، بمجموعة من الثروات المعدنية، تقدر قيمتها بنحو 6 تريليونات دولار أو أكثر، بالإضافة إلى المصايد السمكية. وعلى مستوى السكان، يبلغ عدد سكان فيتنام 4 أضعاف سكان كوريا الشمالية، ومساحتها أكبر بأكثر من الضعف. 4- ما الدروس التي يمكن أن يستفيدها كيم من كوريا الشمالية؟ 4- ما الدروس التي يمكن أن يستفيدها كيم من كوريا الشمالية؟ ترى "بلومبرج" أن الدرس الأهم لكيم من تجربة فيتنام هو معرفة كيفية جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية إلى البلاد، حيث ستقوم كوريا الشمالية بفتح أبوابها بحرص، وتعد فيتنام مثالا يحتذى لكيفية الترحيب بالشركات العالمية، التي قدمت لها عوائد هائلة، دون الاضطرار لتقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية. وتعلمت كيفية الاستفادة من التجربة التجارية للأعداء السابقين في جنوب البلاد، وهو أمر يمكن أن يكون أكثر قيمة في حالة كوريا الشمالية، حيث أرسلت شركة "سامسونج" العملاقة الكورية الجنوبية للإلكترونيات أكثر من 100 ألف خبير إلى فيتنام، وتسببت في ارتفاع حصة صادراتها. وتمكنت فيتنام من رفع قيمة منتجاتها، وانتقلت من تصنيع المنتجات متدنية الجودة، إلى إنتاج السلع عالية التقنية بمساعدة الشركات العالمية مثل "سامسونج". ماذا لو فشلت الدبلوماسية في حل أزمة كوريا الشمالية؟ ليتقدم ترتيب فيتنام في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، وانضمامها إلى مؤشر الابتكار الصادر عن شبكة "بلومبرج"، كما ساعدت جهود الحكومة على الانفتاح على الحصول على منح بقيمة 22 مليار دولار من البنك الدولي في عام 2016. وتعد فيتنام أيضًا درسا في كيفية الاستشفاء من الجروح التاريخية، فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "بيو" للأبحاث في عام 2017، قال 84% من الفيتناميين الذين شملهم الاستطلاع أنه لديهم الآن موقف غير معاد ضد الولايات المتحدة. وهي ثاني أكبر نسبة إيجابية بين شعوب العالم في موقفها من الولايات المتحدة، حيث يأتي الأمريكيون في المركز الأول بنسبة 85% من الشعب لديهم رأي أفضل في بلدهم. وفي هذا الشهر، أرسلت فيتنام وزير خارجيتها إلى كوريا الشمالية برسالة مفادها أنها مستعدة لتقاسم خبرتها، مع نظام كيم، بالنظر إلى القواسم المشتركة في تاريخ البلدين. وسيكون أمام الزعيم الكوري الشمالي فرصة لمعاينة الوضع في فيتنام على أرض الواقع، في نهاية الشهر الجاري، حيث ستستضيف العاصمة هانوي قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي.

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