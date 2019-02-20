ترمب يرحب بخوض ساندرز السباق الرئاسي لكنه يعتبر أنه "فوت فرصته"

اسماء السيد - واشنطن: رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخوض بيرني ساندرز السباق إلى البيت الابيض في 2020، لكنه قال إن المرشح الديموقراطي ربما "فوّت فرصته".

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي "أتمنى لبيرني الخير... سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مجهوده". أضاف "شخصيا، أعتقد بأنه فوّت فرصته" في تعليقه على ترشح ساندرز الذي خسر ترشيح الحزب الديموقراطي له أمام هيلاري كلينتون في 2016.

تابع ترمب "لكنني أحب بيرني"، مؤكدا أن كليهما "يمكن أن يتفقا على التجارة". وقال "أتبع نهجا متشددا إزاء التجارة" و"المشكلة أن (بيرني) لا يعلم ما يفعل بشأن ذلك".

أضاف ترمب أيضا إنه يعتقد بأن ساندرز "لم يٌعامل باحترام" عندما ترشح ضد كلينتون في 2016. وأكد قائلا "سنرى مجهوده" مضيفا "لدينا الكثير من المرشحين. وشخص واحد سيفوز. آمل أن تعرفوا من هو ذلك الشخص". وساندرز (77 عاما) اتهم ترمب بأنه "عنصري" و"مريض بالكذب" لدى الإعلان عن ترشحه الثلاثاء.

