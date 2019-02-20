ترامب يوقع على أمر بإنشاء قوة فضاء عسكرية

واشنطن (رويترز) - اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة يوم الثلاثاء نحو إنشاء قوة فضاء أمريكية، كفرع جديد من القوات المسلحة مخصص للتعامل مع التهديدات في الفضاء.
ووقع ترامب ما يسمى بالأمر الرابع لسياسة الفضاء والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.
وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.
وتوجه المذكرة وزارة الدفاع إلى "حشد مواردها الفضائية لردع والتصدي للتهديدات في الفضاء" من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءا من القوات الجوية، وذلك وفق مسودة اطلعت عليها رويترز.
ويحتاج إنشاء قوة الفضاء إلى تصديق الكونجرس.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
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