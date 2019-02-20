دبي - بواسطة محمد فارس © Kevin Lamarque الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناني ينافس مرشح ترامب على رئاسة البنك الدولي

أكد خبير الاستثمار المصرفي في لبنان زياد حايك، أن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة البنك.

ونشر حايك في تغريدة على "تويتر"، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، خطاب ترشيح له من وزارة المالية اللبنانية.

وينافس حايك، ديفيد مالباس، مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية.

وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.

ومن شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل المقبل.

ويستقبل البنك الدولي الترشيحات حتى 14 مارس المقبل، وسيضيق الدائرة لما يصل إلى 3 مرشحين للتصويت عليهم من قبل مجلس البنك الدولي.

المصدر: رويترز