شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة تفوز بانتخابات الأمانة العامة للجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالأمانة العامة للجنة شئون عمل المرأة لمنظمة المرأة العربية فى الانتخابات التى أجرت مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة ممثلات عن 15 دولة عربية.

ووجهت النائبة مايسة عطوة فى بيان لها،عقب الانتهاء من الانتخابات بالشكر إلى فايز المطيرى، مدير عام منظمة العمل العربية، واحمدى أحمد، مستشار المدير العام، على المجهود المبذول لنجاح فعالية اجتماع اللجنة.

وأشارت البرلمانية مايسة عطوة، إلى أن الدكتورة فوزية ناشد فازت بمقعد أمينة المرأة المساعد، وفازت مريم كويز، من الجزائر كأمينة مساعدة، وفازت سناء زايد، مستشارة للجنة المراة، كما فاز بعضوية المكتب التنفيذى نائبة البرلمان بالأردن رابحة الدباس، وزبيدة البلوشى عن اتحاد عمال البحرين، ويسرا صالح، عن أصحاب الأعمال بالإمارات، كما تم تعيين من جمهورية مصر العربية، الإعلامية حنان يوسف مقرر للجنة.

ويذكر أن المنطمة تعمل فى الفترة المقبلة على تحسين ظروف العمل وشروطه للقوى العاملة العربية بما يتفق مع كرامة الإنسان العربى والسعى إلى تحقيق رفاهيته المادية والروحية وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية إيمانا بأن القوى العاملة فى الوطن العربى تمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية، حيث أن هدف الدول العربية هو رفع مستوى القوى العاملة لتطوير المجتمع العربى وتقدمه على أسس متينة وسليمة، مؤكدا إيمان الدول العربية بأن السلم العالمى أساسه العدالة الاجتماعية.

كما تسعى المنطمة إلى التعاون الكامل فى الشئون العمالية والتنسيق بين الأجهزة المختصة بالشؤون العمالية وتطويرها بما يتلاءم والتطور الاجتماعى والاقتصادى، وبلوغ مستويات متماثلة فى التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية، والقيام بالدراسات المشتركة فى مجالات تخطيط القوى العاملة وتشغيلها ووضع حد أدنى لمستويات الأجور فيها وعلاقات العمل والادارة، وتقديم المعونة الفنية فى مجالات العمل من خلال برنامج للتعاون الفنى، والعمل على حماية الحريات النقابية فى الوطن العربى.