الجمارك تضبط أطنانا من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات في جبل لبنان

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، انه بعد أسبوعين من عملية رصد واسعة واستقصاء ومراقبة، دهمت قوة من المكافحة البرية لإقليم جمارك بيروت بناءً على توجيهات المديرية العامة للجمارك، عدداً من المستودعات الغذائية في نطاق محافظة جبل لبنان حيث ضبطت أطناناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات ، إضافة إلى آلة تزوير تاريخ الصلاحية وكميات من الأجبان.
واوضح البيان انه بعد التواصل مع السلطات القضائية تم توقيف كل من ن. ه و أ.م ويستمر حالياً التحقيق لاستكماله واتخاذ الإجراءات المناسبة.
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