الجمارك تضبط أطنانا من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات في جبل لبنان

اعلن المكتب الاعلامي في ​وزارة المالية​ في بيان، انه بعد أسبوعين من عملية رصد واسعة واستقصاء ومراقبة، دهمت قوة من المكافحة البرية لإقليم جمارك ​بيروت​ بناءً على توجيهات المديرية العامة للجمارك، عدداً من المستودعات الغذائية في نطاق ​محافظة جبل لبنان​ حيث ضبطت أطناناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات ، إضافة إلى آلة تزوير تاريخ الصلاحية وكميات من الأجبان.

واوضح البيان انه بعد التواصل مع السلطات القضائية تم توقيف كل من ن. ه و أ.م ويستمر حالياً التحقيق لاستكماله واتخاذ الإجراءات المناسبة.