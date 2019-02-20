سانا: الجيش السوري استهدف مواقع "النصرة" بريف حماة وأحبط محاولة تسلل بريف محردة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ نفّذت سلسلة ضربات مدفعية على مواقع ومحاور تحرّك مسلحي "​جبهة النصرة​" في الشريط الشرقي لسهل الغاب في ​ريف حماة​ الشمالي، وأوقعت بينهم قتلى عرف منهم المدعو "أبو عمر الكردي"".

وأكّدت أنّ "وحدة من الجيش أحبطت أيضًا محاولة تسلّل مجموعة إرهابية من محور بلدة الأربعين نحو نقاط الجيش المرابطة في قرية الجبين بريف محردة الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب".