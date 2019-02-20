ركّز وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على أنّ "يومًا بعد يوم، يصبح أكثر وضوحًا للعالم، ما كان واضحًا لنا دائمًا: لا حقوق الإنسان ولا برنامجًا نوويًّا كانا الشاغل الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "البيع غير المشروع للتكنولوجيا النووية إلى السعودية يكشف تمامًا النفاق الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: بيع أميركا تكنولوجيا نووية إلى السعودية بشكل غير مشروع يكشف نفاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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