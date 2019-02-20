ظريف: بيع أميركا تكنولوجيا نووية إلى السعودية بشكل غير مشروع يكشف نفاقها

ركّز وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، على أنّ "يومًا بعد يوم، يصبح أكثر وضوحًا للعالم، ما كان واضحًا لنا دائمًا: لا حقوق الإنسان ولا برنامجًا نوويًّا كانا الشاغل الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "البيع غير المشروع للتكنولوجيا النووية إلى ​السعودية​ يكشف تمامًا النفاق الأميركي".