المستشار الأعلى لخامنئي: لتعلم باكستان أن نظام آل سعود لن يدوم طويلا

ركّز المستشار الأعلى لقائد الثورة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، على "أنّنا جيران مع باكستان، ولكن على الباكستانيّين أن يعلموا أنّ النظام السعودي لن يدوم طويلًا"، لافتًا إلى "دعم جهاز المخابرات الباكستاني للإرهابيين".
ونوّه في حفل تأبيني لضحايا رياضة "التايكواندو" في مدينة اصفهان، إلى أنّ "16 معهدًا ومركزًا للأبحاث في أوروبا اعلنت في وثيقة باسم "العالم في عام 2030"، أنّ في عام 2030 لن تكون هناك دولة باسم السعودية في العالم، وستكون إيران أقوى دولة في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "على الباكستانيين أن يعلموا أنّ نظام آل سعود لن يدوم طويلًا".
وأكّد صفوي أنّ "لولا الشهداء لكانت البلاد قد تقسّمت، ولولا الشهداء المدافعين عن المقدّسات، لكان التكفيريون يمارسون المجازر في إيران"، موضحًا أنّ "حزب الله" والمقاومة الإسلامية في سوريا واليمن والبحرين هي ثمرة دماء الشهداء، كما أنّ الشعب اليمني يصمد ويقاوم امام اعتى الهجمات، تأسيا بدرب الشهداء".
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