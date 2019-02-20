شعبة المعلومات أوقفت عصابة ترويج مخدرات وعملة مزيفة تنشط في بيروت وجبل لبنان

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لخطة عملها القاضية برصد وتعقّب وتوقيف أفراد عصابات ترويج ​المخدرات​ والعملات المزيّفة ضمن محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، كلّفت هذه الشعبة قطعاتها لإجراء الاستقصاءات والتحريات لكشف هوية أفراد تلك العصابات وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، ونتيجة المتابعة الّتي أجرتها دوريات الشعبة المذكورة، توصّلت إلى تحديد كامل هوية إحدى أهمّ العصابات الّتي تنشط في مجال ترويج المخدرات والعملية المزيّفة، وهم كلّ من: "أ. ف." وهو سوري من مواليد عام 1996، "ي. ع." وهو سوري من مواليد عام 1981، "و. ا." من مواليد عام 1981 و"م. غ." من مواليد عام 1992، في تواريخ 17، 18 و19 شباط 2019".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بعد عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة الّتي نفّذتها قوة من شعبة المعلومات، تمكّنت من إلقاء القبض على الأوّل في محلة الكولا بعد قيامه بترويج 100 دولار مزيّفة، أمّا الباقون فجرى توقيفهم في مناطق: ​الشياح​، ​عرمون​ والصياد".

وبيّنت أنّ "بتفتيش منازلهم، ضبطت كمية من المخدرات ومبلغ من العملة المزيفة في مكان إقامة الثاني والثالث"، منوّهةً إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على ترويج العملة المزيفة منذ أواخر عام 2018 ضمن محافظة بيروت، وباشروا بعدها بترويج المخدرات بين أوساط الشباب في محافظتي بيروت وجبل لبنان".

وكشفت أنّه "أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".