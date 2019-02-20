باسيل التقى 4 سفراء وبحث معهم في الاوضاع في المنطقة

شهدت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية، عقدها الوزير ​جبران باسيل​ حيث التقى 4 سفراء دول، هم : ​المانيا​ جورج بيرغلين، ​فرنسا​ ​برونو فوشيه​، جمهورية ​الصين​ الشعبية وانغ كي جيان و​المملكة العربية السعودية​ وليد بخاري، وتناول البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع والتطورات في المنطقة.

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