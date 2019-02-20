اخمد الدفاع المدني الفلسطيني (فوج مخيم البداوي) حريقين في المخيم، الأول شب في مبنى يقع على الشارع العام مقابل مقهى العقلة، ناتج عن إحتكاك كهربائي، ما أدى إلى اشتعال الكابل الكهربائي، وتمت السيطرة عليه سريعا.
أما الحريق الثاني فقد شب في داخل مبنى سكني يقع خلف محطة وقود في منطقة جبل البداوي، ناتج أيضا عن إحتكاك داخل غرفة كهرباء، ما أدى إلى امتداده نحو كابلات الكهرباء الرئيسية، وعمل عناصر فوج الإطفاء على إخماده قبل امتداده إلى باقي الكابلات والمنازل المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريقين ناجمين عن احتكاك كهربائي في مخيم البداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.