اخماد حريقين ناجمين عن احتكاك كهربائي في مخيم البداوي

اخمد ​الدفاع المدني الفلسطيني​ (فوج مخيم ​البداوي​) حريقين في المخيم، الأول شب في مبنى يقع على الشارع العام مقابل مقهى العقلة، ناتج عن إحتكاك كهربائي، ما أدى إلى اشتعال الكابل الكهربائي، وتمت السيطرة عليه سريعا.

أما الحريق الثاني فقد شب في داخل مبنى سكني يقع خلف محطة وقود في منطقة جبل البداوي، ناتج أيضا عن إحتكاك داخل غرفة كهرباء، ما أدى إلى امتداده نحو كابلات ​الكهرباء​ الرئيسية، وعمل عناصر فوج الإطفاء على إخماده قبل امتداده إلى باقي الكابلات والمنازل المجاورة.