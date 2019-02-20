أوجيرو: العمل بنظام الفوترة T.One المتطور

أعلنت هيئة "أوجيرو"، في بيان، أنها "باشرت العمل بنظام الفوترة (T.One) المتطور والذي يتعلق بكافة أعمال الفوترة وإدارة الإتصالات الدولية مع المشغلين الدوليين والترابط البياني مع المشغلين المحليين. كما يتم العمل وبشكل سريع على تطبيق هذا النظام الجديد على المشتركين كافة".
وأوضحت أن "العمل بهذا البرنامج المتطور يتيح لوزارة الإتصالات إدارة أعمال الفوترة والمحاسبة والتحكم بمسارات الإتصالات الدولية بشكل أكثر فعالية ودقة ويساهم في زيادة نسب الأرباح من خلال اختيار المسارات الدولية الأنسب".
وأشارت الى أنه "أصبح بإمكان الوزارة متابعة تفاصيل أعمال التشغيل بشكل سهل وفعال من خلال رؤية شاملة لمختلف أقسام العمل، ما سوف يحسن من جودة الإتصالات وفق أحدث المعايير العالمية".
ولفتت الى أن "هذا الإنجاز يترافق مع فوائد أساسية عدة يمكن تلخيصها وفق ما يلي:
ضبط الهدر المحتمل وزيادة نسب الأرباح، حفظ أفضل للمعلومات، مكننة التسعير بصورة سريعة، مكننة إدارة مسارات الإتصالات، نظام تحليلي للتكاليف واستراتيجية أفضل للتسعير وذلك لتخفيض الكلفة على المستفيد النهائي، وآلية محاسبة متطورة مع المشغلين المحليين ومزودي الإتصالات العالميين".
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