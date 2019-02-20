ميقاتي عرض مع سفير العراق العلاقات الثنائية

إستقبل رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​ في مكتبه سفير ​العراق​ ​علي العامري​ الذي قال بعد اللقاء: "تمحورت الزيارة حول العلاقات العراقية - اللبنانية وسبل تطويرها، وكيف يمكن ل​طرابلس​ ان تستفيد من المنظومة الاقتصادية العراقية، ووجدت لديه رغبة كبيرة في تطوير هذه العلاقات، وهذا ليس غريبا على دولته، فهو محب للعراق وللبنان وللعلاقات اللبنانية -العراقية ويدعو الى تطويرها. وإن شاء الله بدأنا باللبنة الاولى التي سسنستمر ب​البناء​ فوقها لتصبح علاقاتنا بأفضل أحوالها".

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