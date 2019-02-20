حبيش رفض زيارة الغريب إلى سوريا: للإلتزام بالقرارات الحكومية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش في حديث إذاعي أن "مسألة علاقة الدولة اللبنانية مع سوريا مرتبطة بقرار رسمي من جامعة الدول العربية". وقال: "لم أستغرب زيارة الوزير صالح الغريب سوريا فوزراء الثامن من آذار لم يقطعوا علاقاتهم يوما بسوريا وهذا التعاطي فردي، لكن في السياسة نحن لا نوافق على هذه الزيارة"، داعيا إلى "وجوب أن يكون هناك التزام بالقرارات الحكومية".
وعن ملف النازحين، قال النائب حبيش: "نحن مع العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا وهذا الأمر مفروغ منه، لكن كما أن هناك مصلحة لبنانية هناك أيضا نظرة إنسانية".
وشدد على أن "للحكومة الحالية مهمة أساسية تتمثل بإنقاذ الوضع المالي"، لافتا إلى أن "أول قرار في إطار محاربة الفساد يجب أن يتمثل برفع الحصانة عن الجميع، عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس وجميع الوزراء والنواب".
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