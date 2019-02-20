حبيش رفض زيارة الغريب إلى سوريا: للإلتزام بالقرارات الحكومية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في حديث إذاعي أن "مسألة علاقة ​الدولة اللبنانية​ مع ​سوريا​ مرتبطة بقرار رسمي من ​جامعة الدول العربية​". وقال: "لم أستغرب زيارة الوزير ​صالح الغريب​ سوريا فوزراء الثامن من آذار لم يقطعوا علاقاتهم يوما بسوريا وهذا التعاطي فردي، لكن في ال​سياسة​ نحن لا نوافق على هذه الزيارة"، داعيا إلى "وجوب أن يكون هناك التزام بالقرارات الحكومية".

وعن ملف النازحين، قال النائب حبيش: "نحن مع العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا وهذا الأمر مفروغ منه، لكن كما أن هناك مصلحة لبنانية هناك أيضا نظرة إنسانية".

وشدد على أن "للحكومة الحالية مهمة أساسية تتمثل بإنقاذ ​الوضع المالي​"، لافتا إلى أن "أول قرار في إطار ​محاربة الفساد​ يجب أن يتمثل برفع الحصانة عن الجميع، عن ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ ورئيس المجلس وجميع الوزراء والنواب".