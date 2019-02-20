بسبب عريس ابنته.. ضابط على المعاش يذبح زوجته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، على يد زوجها بعد تسديده عدة طعنات لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات زوجية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بمصرع ربة منزل تدعى "سهير. م .ب" 49 سنة، في مشاجرة مع زوجها "عماد. م. ع"، بالمعاش، 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بقرية أنسيت بكفر شكر، حيث ذبحها المتهم بسكين.

انتقل الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، وتبين نشوب خلافات عائلية بين الرجل وزوجته، بسبب رفضه خطوبة ابنته لأحد الأشخاص الذي توافق عليه زوجته وإصراراها على زواجها منه فاستشاط غضبا وبادر بطعنها بالسكين حتى لقيت مصرعها في الحال، وجرى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وأسباب ارتكابه لها، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.