شرطة سويسرا: وفاة شخص بعد انهيار جليدي ضرب منحدرا للتزلج

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):
ذكرت الشرطة السويسرية اليوم الأربعاء أن شخصا واحدا توفي من بين الأشخاص الأربعة، الذين تم العثور عليهم في الانهيار الجليدي، الذي اجتاح منحدرا للتزلج في منتجع "كرانس مونتانا" السويسري.
وجاء في تغريدة لإدارة الشرطة بمنطقة "فاليز" إن الرجل مواطن فرنسي 34 عاما، كان يعمل لدى "دورية الثلوج المحلية" وتعرض لإصابات بالغة نتيجة لكتل الجليد التي ضربت المنطقة أمس الثلاثاء.
وتم إنقاذه وثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة أمس الثلاثاء.
وتم وقف جهود البحث الواسعة التي شارك فيها حوالي 250 عامل إنقاذ، بالإضافة إلى 12 من كلاب الشرطة، صباح اليوم الأربعاء حيث أنه لم يتم العثور على أي متزلجين آخرين مدفونين، خلال الليل.
وكانت الانهيارات الجليدية قد حدثت بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما تسبب في تراكم أمتار عديدة من الثلج في منحدر تزلج طوله 400 متر.
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