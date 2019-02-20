الفياض: العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):
صرح مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض اليوم الاربعاء بأن العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على الآخرين ومستعد للتعاون لدحر الإرهاب.
وقال الفياض، خلال مؤتمر لمكافحة إعلام داعش الإرهابي في بغداد اليوم، إن العراق مستعد للتعاون مع الآخرين لدحر الإرهاب.
وأضاف أن "لنصر ما زال عسكريا على تنظيم داعش، وأن وحدة وتماسك العراقيين هي الضمانة لعدم عودة الفكر الداعشي".
وقال :"نشكر كل من وقف إلى جانب العراق ضد داعش إقليميا ودوليا ومانزال نعتبر داعش آفة خطيرة".
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