محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 8 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، بعد ارتفاعها عالميا
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 655 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 647 جنيهًا بالأمس.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5240 جنيهًا.
وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل نيسان 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1342.45 دولار للأوقية.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1345.7 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تقفز 8 جنيهات في مصر بعد ارتفاعها عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.