أسامة الأزهري يزور مكتبة الإسكندرية للحديث عن موسوعة أعلام الأزهر



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، للحديث عن مؤلفه الجديد موسوعة أعلام الازهر، الذي تصدر قائمة إصدارات المكتبة في الفترة الاخيرة.

وأعلن الفقي أن مكتبة الإسكندرية سوف تقوم بإصدار طبعة شعبية من الموسوعة بهدف إتاحة الفرصة لقطاعات واسعة من المجتمع للاطلاع عليها، وبخاصة شباب الدعاة والأئمة.

من جانبه، ثمن الدكتور أسامة الأزهري جهود المكتبة في نشر المعرفة ودورها في إصدار الموسوعة، مؤكدًا أهمية برنامج تدريب الدعاة في إطار الأكاديمية الوطنية.

وناقش مستشار رئيس الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية عدد من القضايا الفكرية منها تحديث الخطاب الديني، ومواجهة التكفير والإلحاد، وبناء الشخصية المصرية، وأهمية الانفتاح على العالم.

يشار إلى أن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين" الصادرة عن مكتبة الإسكندرية لمؤلفها الدكتور أسامة الازهري، تستعرض في عشرة أجزاء سير أعلام الأزهر الشريف، وتراجم الأئمة والعلماء، وتهدف الموسوعة إلى استخراج ما في سير العلماء الأزهريين من القيم والأخلاق والآثار العلمية والأدوار المجتمعية التي ظهرت على أيديهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.