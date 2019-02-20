انت الان تتابع تركيا: لا نقبل عرض صواريخ باتريوت الأمريكية بصيغته الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الأربعاء إن من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية بصيغته الحالية مضيفا أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن.
وأضاف إسماعيل دمير لمحطة (إن.تي.في) أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الشهر المقبل.
كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية.
ووضع مسؤولون أمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير شباط للرد على عرض أمريكي منافس لشراء أنظمة باتريوت.
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