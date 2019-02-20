الان تتابع النائب العام: هناك إجراءات تنسيقية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، ومعالي النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، المستشار نبيل صادق، أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن “تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور مصر حالياً.

وقال معالي النائب العام خلال كلمته إن العالم شهد تطورا ملحوظا فى أساليب ارتكاب الجريمة وأصبحت عابرة للأوطان، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال باتت تتصدر الظواهر الإجرامية.

وأضاف أن من أهم الخطوات الإيجابية التى اتخذها العالم هى الدخول فى اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن المملكة لديها أطر قانونية لتنفيذ العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة ضد جرائم تمويل الإرهاب، كما قامت المملكة بإصدار دليل استرشادى بكافة البنوك السعودية لمنع عمليات غسل الأموال.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومن بينها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال “الجوانب القانونية والعملية”، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، والوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية.