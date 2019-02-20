شكرا لقرائتكم إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري في 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذت السلطات المصرية، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 إخوانيين متهمين بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

ويأتي التنفيذ بعدما قضت محكمة النقض في 25 نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 10 متهمين في القضية، وهو حكم نهائي بات لا يمكن الطعن عليه.

وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة تجاه المتهمين التسعة، وهم أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وقبل ذلك في 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد على 15 آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 8 متهمين، والسجن المشدد لـ10 سنوات على 15 آخرين بتهمة التورط في اغتيال النائب العام المصري السابق، حيث بلغ عدد المتهمين في القضية 67 متهماً، بينهم 16 متهماً هاربون، وجميعهم من عناصر وقيادات جماعة الإخوان.

وشارك المتهمون في اغتيال المستشار هشام بركات ا،لنائب العام السابق في مصر، حيث فجروا سيارة ملغمة استهدفت موكبه في القاهرة في يونيو من العام 2015.