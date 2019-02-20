شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: نتحاور مع أوروبا لكشف أهداف الجماعات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب البرلمانى عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إن العرب يجب أن يكونوا منفتحين بشكل كامل على الغرب.

وتابع بقوله: "لماذا ندع الغرب يفهموننا بشكل خاطئ طوال الوقت؟، يجب معرفة كيف نشأت الحركات الإسلامية لدينا، وهل هى حركات ديمقراطية تناضل من أجل الإنسان، وبالتالى نقف جانبها ونجعلها تصل إلى السلطة، أم هى عكس ذلك تماما".

وأضاف عبد الرحيم، خلال كلمته فى الندوة التى ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، بباريس "سيمو"، "لهذا السبب أسسنا مركز دراسات الشرق الأوسط، واخترنا باريس لكى تكون قريبة من القارة الأوروبية بأكملها، ونحن لسنا مؤسسة اجتماعية، ولكنها مؤسسة هادفة للربح، ونقدم دراسات سياسية وليست اقتصادية، إضافة إلى العديد من الندوات والمؤتمرات والكتب المترجمة والمواقع الإلكترونية".

وتابع عبد الرحيم علي: "ذهبت إلى الناس فى البرلمان الأوروبى ومجلس الشيوخ والنادى الصحفى فى باريس والأمم المتحدة، وقمنا بالعديد من المؤتمرات، إضافة إلى فكرة الإفطار الأسبوعى فى سيمو، وتواصلنا مع كثير من الصحفيين الفرنسيين، وكل ما نريده هو الحوار المشترك على أرضية علمية لا علاقة لها بدول أو إنجازات معينة".

وأكد "علي" أن الهدف هو الوصول إلى وجهات نظر مشتركة، حول تلك الجماعات الإسلامية فى المنطقة العربية، ومعرفة أهدافها.

جاء ذلك فى الندوة التى ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، بباريس "سيمو"، اليوم الأربعاء، الذى يترأسه النائب عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، تحت عنوان "حقوق الإنسان فى زمن الحرب على الإرهاب والأزمات الاجتماعية.، بين المثالية والواقعية".

ويشارك فى الندوة، التى يقدمها ويديرها الدكتور أحمد يوسف المشرف العام على الطبعات الفرنسية لـ "البوابة نيوز"، والجنرال "روبير بريس"، القائد السابق للقوات الفرنسية بيوغوسلافيا، والمدير السابق للمتحف الحربى "الانفاليد"، والرئيس الحالى لمؤسسة نابليون، كما يشارك بالندوة الروائى والكاتب بصحيفة "لوفيجارو"، جيلبير سينويت أحد الصحفيين، الذين رافقوا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته الأخيرة لمصر.

ويتحدث بالندوة أيضًا، رولان لومباردي، من المعهد القومى الفرنسى لدراسات وأبحاث العالمين الإسلامى والعربي، كما تشارك مايا خضرى، الباحثة والكاتبة بصحيفة "لوفيجارو".

ومن ضيوف الندوة الجنرال برنارد لوى فليملان، مدير عام إدارة الأسواق الخارجية فى مجموعة "جيوديس" الصناعية الفرنسية، وميشيل نجيب سيدهم، الصحفى بجريدة لوموند، وليلى المر من جريدة "يورونيوز"، والجنرال لوى بيير فليمان، مسئول المشتريات فى مجموعة جيوديس الصناعية الفرنسية، وكريستيان جمبوتي، مدير تحرير موقع "أفريقيا إنتيلجنس"، والبروفيسور بيير براندا، أستاذ التاريخ بجامعة السوربون، وفابيولا بدوى، مراسلة صحيفة البيان الإماراتية من باريس، ومونيكا جورج، من شركة بيوبلوسيس للإعلانات.