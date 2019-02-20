أحمد قاسم
فجر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، الأربعاء، مفاجأة عن لقاء خادم الحرمين الشريفين الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والذي كشف كواليسه السفير السعودي لدى واشنطن الأسبق الأمير بندر بن سلطان، في حواره مع صحيفة "إندبندنت العربية".
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبدالله وقال له: لا تخسر السعودية إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات...
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يفجر مفاجأة عن لقاء تميم والملك عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.