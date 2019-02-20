قرقاش يفجر مفاجأة عن لقاء تميم والملك عبد الله

أحمد قاسم

فجر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، الأربعاء، مفاجأة عن لقاء خادم الحرمين الشريفين الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والذي كشف كواليسه السفير السعودي لدى واشنطن الأسبق الأمير بندر بن سلطان، في حواره مع صحيفة "إندبندنت العربية".

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبدالله وقال له: لا تخسر السعودية إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات...