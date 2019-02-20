ترامب يرحب بخوض ساندرز السباق الرئاسي: أعتقد انه فوت فرصته

رحب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بخوض ​بيرني ساندرز​ السباق إلى ​البيت الابيض​ عام 2020، وقال: "أتمنى لبيرني الخير سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مجهوده، شخصيا، أعتقد بأنه فوت فرصته".

وأضاف "أتبع نهجا متشددا إزاء التجارة والمشكلة أن بيرني لا يعلم ما يفعل بشأن ذلك، اعتقد بأن ساندرز لم يعامل باحترام عندما ترشح ضد كلينتون في 2016". وأكد قائلا :"سنرى مجهوده، لدينا الكثير من المرشحين. وشخص واحد سيفوز. آمل أن تعرفوا من هو ذلك الشخص".