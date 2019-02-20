خارجية تشيكيا: مستمرون بتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

أكدت وزارة الخارجية التشيكية أنَّ تشيكيا ستستمر في تقديم المساعدات لتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار في سورية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قيمة المساعدات ضمن الخطة المقررة التي تغطي الفترة بين عامي 2016 و 2019 تبلغ 195 مليون كورون تشيكي أي نحو 8,6 ملايين دولار.
وعبرت الوزارة عن دعم تشيكيا بشكل كامل لمهمة المبعوث الدولي الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الخاصة بإنهاء الأزمة فيها.
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