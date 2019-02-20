خارجية تشيكيا: مستمرون بتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

أكدت وزارة الخارجية التشيكية أنَّ ​تشيكيا​ ستستمر في تقديم المساعدات لتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قيمة المساعدات ضمن الخطة المقررة التي تغطي الفترة بين عامي 2016 و 2019 تبلغ 195 مليون كورون تشيكي أي نحو 8,6 ملايين دولار.

وعبرت الوزارة عن دعم تشيكيا بشكل كامل لمهمة المبعوث الدولي الجديد للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ غير بيدرسون الخاصة بإنهاء الأزمة فيها.