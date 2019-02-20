لافروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية اصبح في مراحله الأخيرة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية اصبحت في مراحلها الأخيرة، مشيداً ب​مؤتمر سوتشي​ للتسوية السورية ومقرراته. ولفت لافروف، خلال مؤتمر بمناسبة السنوية الأولى لرحيل المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فيتالي تشوركين​ إلى انه "استنادا لمقررات مؤتمر سوتشي تم الآن توفير كل الظروف اللازمة لبدء العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية بمشاركة كل القوى السياسية السورية، صار في مراحله النهائية".

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