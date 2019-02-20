وزير خارجية بريطانيا: هناك حاجة لعلاقة استراتيجية مع السعودية للتعامل مع حرب اليمن

أكّد وزير ​الخارجية البريطانية​ ​جيريمي هانت​، أنّ "هناك حاجة لعلاقة استراتيجية مع ​السعودية​ للتعامل مع حرب ​اليمن​"، مركّزًا على أنّ "علينا مواصلة العلاقات الاستراتيجية مع السعودية من أجل تحقيق السلام".

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