وزير التجهيز العسكري البريطاني: أمن الكويت والخليج من أمن بريطانيا

اكد وزير التجهيز العسكري البريطاني ​ستيوارت اندرو​ ان امن ​الكويت​ و​الخليج العربي​ هو من امن ​بريطانيا​، مستذكرا وقوف ​المملكة المتحدة​ "كتفا الى كتف" مع الشرعية والحق الكويتيين أثناء الغزو العراقي عام 1990.

ولفت الى انه في هذا العام يحتفل البلدان الصديقان بمرور 120 عاما على اتفاقية الصداقة بين الكويت وبريطانيا العظمى مشيدا بما وصلت اليه العلاقات الثنائية من عمق وتميز. واكد ان لقاءه بالنائب الاول لرئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح يعد مهما للاستمرار في تعزيز العلاقات المتميزة لاسيما في ما يتعلق بمجالات الامن والدفاع.

وحول الدور البريطاني في حفظ امن واستقرار منطقة ​الشرق الأوسط​، ذكر الوزير اندرو ان بلاده تحرص على نقل التجربة الدفاعية البريطانية لحلفائها في المنطقة بالإضافة إلى التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة لافتا الى ان هناك خططا لعقد تدريبات كويتية بريطانية. وقال ان الصادرات العسكرية البريطانية ل​دول الخليج​ والمنطقة لا تتعلق ببيع السلاح فقط بل تشمل نقل الخبرات والتدريب "فنحن حريصون على استمرار العلاقة المميزة مع الكويت ودول الخليج".